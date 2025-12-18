Yildiz Juve, eletto MVP di novembre: il 10 bianconero premiato dai tifosi: ecco quando ci sarà la cerimonia

Yildiz Juve, il turco è stato scelto MVP del mese di novembre: il numero 10 premiato dai tifosi bianconeri: ecco quando

Il legame tra Kenan Yildiz e i tifosi della Juventus si rafforza di partita in partita. Il classe 2005 è stato eletto MVP del mese di novembre dai sostenitori bianconeri, un riconoscimento che certifica la sua crescita e la centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Un mese da protagonista

Per il numero dieci si tratta di un premio dal valore simbolico, arrivato al termine di un novembre intenso e ricco di soddisfazioni. In cinque gare ufficiali, Yildiz ha firmato due gol e un assist, mostrando qualità tecniche e maturità mentale fuori dall’ordinario per la sua età. Prestazioni decisive, soprattutto nei momenti di maggiore pressione, che hanno contribuito a consolidare il suo ruolo da leader offensivo.

La cerimonia

Il riconoscimento EA Sports MVP of the Month verrà consegnato al giovane attaccante turco in una cornice speciale: pochi minuti prima del calcio d’inizio di Juventus-Roma, ultima sfida casalinga del 2025, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20:45. Un palcoscenico ideale per celebrare l’ascesa di un talento che sta conquistando il cuore del popolo bianconero.

