Yildiz Juve, focus sul rinnovo: la famiglia del turco è a Torino. Ecco quando ci sarà il nuovo incontro e le proposte sul tavolo

Yildiz Juve, il tema più forte è quello del rinnovo: la famiglia del numero 10 si trova a Torino. Fissato il nuovo incontro e la proposta

Mentre le questioni societarie legate al caso Tether continuano a occupare le prime pagine, sul piano sportivo la Juventus non rallenta e prosegue con decisione nella missione di blindare i propri talenti. In cima alla lista di Comolli c’è un nome evidenziato in rosso: Kenan Yildiz. Il gioiello turco, protagonista di prestazioni brillanti in Champions League, è considerato il patrimonio tecnico più prezioso del club, il punto di partenza su cui costruire la Juventus del futuro. E secondo Tuttosport, il rinnovo è ormai a un passo.

La famiglia Yildiz a Torino: il segnale che mancava

L’indizio più concreto dell’imminente fumata bianca arriva dalla presenza in città della famiglia del giocatore. A Torino c’è papà Engin, figura centrale nella gestione della carriera del figlio. La sua visita non è casuale né di cortesia: è il preludio all’incontro decisivo con la dirigenza bianconera, previsto entro Natale. L’obiettivo comune è chiaro: chiudere tutto prima delle festività e regalare all’ambiente un rinnovo che sa di consacrazione definitiva.

L’offerta della Juventus: 6 milioni per un leader

Per arrivare all’accordo, la società ha scelto di compiere un passo importante dal punto di vista economico, riconoscendo a Yildiz lo status di top player. La distanza che separava le parti nelle scorse settimane si è progressivamente assottigliata, grazie alla volontà del club di soddisfare le richieste dell’entourage. La Juventus è pronta a spingersi fino alla cifra simbolica di 6 milioni di euro a stagione, un ingaggio da leader che inserisce il classe 2005 nell’élite salariale della rosa.

La strategia della Continassa

Il piano studiato è chiaro: aumentare in modo significativo la parte fissa dello stipendio, riducendo la quota legata a bonus più complessi da raggiungere. A completare il pacchetto, verranno inseriti premi facilmente ottenibili, legati a presenze e obiettivi minimi, così da permettere al giocatore di raggiungere la cifra complessiva senza ostacoli eccessivi. Una mossa che sembra aver convinto definitivamente il suo entourage.

La maglia numero 10 è già sulle sue spalle. Ora anche il contratto sarà all’altezza del suo peso simbolico. Entro Natale, Kenan Yildiz potrebbe legarsi ancora più saldamente alla Vecchia Signora, diventando il volto intoccabile del nuovo corso bianconero.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

