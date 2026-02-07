Yildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo

Yildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo

Il vero colpo di mercato della Juventus arriva a fari spenti, quando la sessione è ormai archiviata. Un’operazione che non riguarda nuovi innesti, ma che certifica la volontà del club di costruire fondamenta solidissime per il ciclo futuro. La società ha infatti blindato il suo diamante più prezioso: Kenan Yildiz. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento turco classe 2005 ha trovato l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto fino al 2030.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rinnovo Yildiz: tutti i dettagli

Le cifre raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione quanto la Juventus creda nel suo numero dieci. L’ingaggio del giocatore viene più che triplicato: dai precedenti 1,7 milioni si passa a una base immediata di 6 milioni, destinata a salire a 7 milioni più bonus dalla prossima stagione. A questo si aggiunge un maxi premio fedeltà da 6 milioni, versato al momento della firma.

Con questo adeguamento Yildiz diventa il calciatore più pagato dell’intera rosa sotto la gestione Spalletti, un segnale inequivocabile della centralità del suo ruolo nel progetto tecnico. La Juventus ha scelto di respingere le avances dei top club europei e di puntare forte su un profilo che incarna esattamente la qualità, la fantasia e l’imprevedibilità richieste dal nuovo corso.

Reduce dal premio AIC come miglior giocatore di gennaio, Yildiz riceve ora anche il riconoscimento economico che lo proietta stabilmente nell’élite del calcio internazionale. Un rinnovo che non è solo un contratto, ma una dichiarazione d’intenti: la Juve del futuro riparte da lui.