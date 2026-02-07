Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Yildiz Juve, ci siamo per il rinnovo del turco! Pronto un super contratto? Tutti i dettagli dell’accordo

Published

3 ore ago

on

By

yildiz

Yildiz Juve, fumata bianca vicina: pronto un rinnovo da capogiro per il talento turco. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo

Il vero colpo di mercato della Juventus arriva a fari spenti, quando la sessione è ormai archiviata. Un’operazione che non riguarda nuovi innesti, ma che certifica la volontà del club di costruire fondamenta solidissime per il ciclo futuro. La società ha infatti blindato il suo diamante più prezioso: Kenan Yildiz. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento turco classe 2005 ha trovato l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto fino al 2030.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rinnovo Yildiz: tutti i dettagli

Le cifre raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione quanto la Juventus creda nel suo numero dieci. L’ingaggio del giocatore viene più che triplicato: dai precedenti 1,7 milioni si passa a una base immediata di 6 milioni, destinata a salire a 7 milioni più bonus dalla prossima stagione. A questo si aggiunge un maxi premio fedeltà da 6 milioni, versato al momento della firma.

Con questo adeguamento Yildiz diventa il calciatore più pagato dell’intera rosa sotto la gestione Spalletti, un segnale inequivocabile della centralità del suo ruolo nel progetto tecnico. La Juventus ha scelto di respingere le avances dei top club europei e di puntare forte su un profilo che incarna esattamente la qualità, la fantasia e l’imprevedibilità richieste dal nuovo corso.

Reduce dal premio AIC come miglior giocatore di gennaio, Yildiz riceve ora anche il riconoscimento economico che lo proietta stabilmente nell’élite del calcio internazionale. Un rinnovo che non è solo un contratto, ma una dichiarazione d’intenti: la Juve del futuro riparte da lui.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato12 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto7 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×