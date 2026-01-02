Yildiz Juve, accelerata dei bianconeri: accordo vicino grazie a due garanzie chiave. Gli aggiornamenti

Yildiz Juve, i bianconeri accelerano : firma sempre più vicina. Due promesse decisive convincono il talento turco a dire sì

L’alba del 2026 si apre con una notizia che profuma di consacrazione definitiva per il progetto bianconero. Come riportato con grande enfasi dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si registra una svolta significativa sul tema più caldo del momento: il rinnovo di Kenan Yildiz. Il nuovo anno porta infatti un’accelerazione improvvisa e decisa da parte della dirigenza, determinata a chiudere il dossier nel più breve tempo possibile per scongiurare qualsiasi imprevisto.

La sensazione, ora, è che la firma possa arrivare davvero a strettissimo giro, mettendo fine alle speculazioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi. Il talento turco, grazie alle sue giocate di altissimo livello, ha attirato l’attenzione dei principali club europei: Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco hanno già effettuato i primi sondaggi, affascinati dalla qualità cristallina del numero 10 e dalla sua situazione contrattuale. Ma la Juventus, guidata dalla visione strategica del responsabile del mercato Damien Comolli, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo gioiello più prezioso.

Per blindarlo, però, serviva un intervento deciso su due fronti. Da un lato, l’entourage del giocatore chiedeva un adeguamento economico all’altezza delle sue prestazioni da top player e, dall’altro, la garanzia di un ruolo centrale in un progetto tecnico ambizioso e vincente.

La risposta del club è stata netta e all’altezza delle aspettative: la Juventus è pronta a offrirgli un ingaggio quadruplicato, riconoscendogli lo status di stella assoluta della squadra. Ma la mossa più significativa riguarda la panchina. Per dare un segnale forte sulla solidità del progetto, la dirigenza ha deciso di legare il futuro di Yildiz a quello del suo mentore, proponendo contestualmente il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Una doppia operazione strategica che, se andasse in porto, consoliderebbe l’ossatura tecnica bianconera per i prossimi anni.

