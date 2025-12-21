Yildiz Juventus, trattativa bloccata: rinnovo in stand-by e rischio assalto dalla Premier. La rivelazione della Gazzetta

Yildiz Juventus, tutto (ancora) fermo: rinnovo congelato e ombre dalla Premier. La rivelazione della Gazzetta

Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si muove su un filo sottile, sospeso tra il sogno di diventare l’erede naturale di Alessandro Del Piero e lo spettro di un addio doloroso come quello di Paulo Dybala. Oggi il talento turco è al centro del progetto bianconero, coccolato da Luciano Spalletti e guidato dai consigli del suo idolo Del Piero, ma il nodo del rinnovo contrattuale getta più di un’ombra sul suo percorso.

La situazione è complessa. Yildiz ha accettato la maglia numero 10 con uno stipendio inferiore a 1,7 milioni di euro, cifra ormai lontana dal suo valore tecnico e dal suo peso nella squadra. Basti pensare che guadagna circa un quarto dell’ingaggio di Jonathan David, arrivato in estate a 6 milioni a stagione. L’entourage del turco chiede ora un adeguamento da top player, tra i 5 e i 6 milioni. La Juventus non è distante da queste cifre, ma la struttura dell’offerta – molto legata ai bonus – ha rallentato la trattativa, creando uno stallo che, secondo Gazzetta.it, potrebbe attirare le big della Premier League, pronte a inserirsi con proposte irrinunciabili. A complicare il quadro c’è anche la richiesta di garanzie tecniche: Yildiz vuole un progetto competitivo in Europa, un obiettivo che il club sta ancora inseguendo.

Spalletti continua a motivarlo e a valorizzarne il talento, ma società e giocatore hanno scelto di prendersi tempo. Non c’è rottura, solo una visione comune che necessita dei risultati del campo per trasformarsi in un impegno duraturo. Senza un accordo solido, però, il rischio è che l’attuale serenità lasci spazio a un epilogo amaro, non troppo diverso da quello vissuto da Dybala tra le lacrime dell’Allianz Stadium.

