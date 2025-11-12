Yildiz Juventus, il rinnovo si allontana? La posizione dei bianconeri e la richiesta del turco. Possibile un nuovo ‘caso’ Vlahovic

Yildiz Juventus, il rinnovo non sembra essere più certo come una volta. E a questo punto l’addio può avvenire anche in estate. I dettagli

Un fulmine a ciel sereno scuote la Juventus: la trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz, il talento turco destinato a diventare uno dei pilastri del progetto bianconero, è improvvisamente entrata in stallo. Il giovane centrocampista, sul quale il club punta moltissimo, avrebbe dovuto firmare un contratto fino al 2030, ma le negoziazioni tra l’AD Damien Comolli e il suo entourage non hanno portato a un’intesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per sbloccare l’impasse potrebbe essere necessario un intervento ai massimi livelli della dirigenza.

La situazione Yildiz è delicata: nonostante la volontà reciproca di proseguire insieme e l’apprezzamento del tecnico Spalletti per il giocatore, l’accordo economico fatica ad arrivare. La distanza principale riguarda l’ingaggio: Yildiz, cresciuto rapidamente in status e considerato ormai un top player, pretende un contratto in linea con il suo ruolo chiave nella squadra, mentre la Juventus deve confrontarsi con i rigidi parametri salariali imposti dal nuovo corso societario.

Negli ultimi giorni, quella che sembrava una differenza colmabile si è trasformata in un vero e proprio muro. I colloqui con Comolli, che fino a poche settimane fa sembravano promettenti, si sono bloccati e la fumata bianca, un tempo vicina, appare ora lontanissima. La situazione ha generato tensione all’interno della società, che non vuole rischiare di perdere uno dei talenti più puri della rosa senza avere garanzie sul futuro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, con la trattativa in stallo, la responsabilità per sbloccare la questione Yildiz passa ora al vertice assoluto: John Elkann. L’intervento del presidente di Exor è considerato l’unico modo per trovare un compromesso economico soddisfacente per entrambe le parti e garantire al club la permanenza del numero 10.

Il rischio, in caso di mancato rinnovo a breve, è concreto: i grandi club europei come Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Bayern Monaco sono pronti a farsi avanti per il giovane turco. La Juventus, quindi, trattiene il fiato, consapevole che il futuro di Yildiz e, in parte, del progetto tecnico dipende dalle decisioni della proprietà.

In questo momento, il destino di Kenan Yildiz e della Juventus è strettamente intrecciato: trovare un accordo non è più solo una questione di negoziazione, ma un imperativo strategico per non perdere uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Ogni mossa dei dirigenti sarà osservata con attenzione, perché il futuro di Yildiz Juventus potrebbe decidere gli equilibri della squadra nei prossimi anni.