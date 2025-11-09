Yildiz Real Madrid, pressing totale da parte dei blancos per la stella bianconera. La situazione di mercato - Calcio News 24

Yildiz Real Madrid: il talento della Juventus nel mirino dei Blancos dopo la rottura con Vinicius

Una clamorosa voce di mercato scuote la Spagna e fa tremare Torino: secondo la stampa tedesca, il Real Madrid avrebbe deciso di mettere sul mercato Vinicius Junior e di puntare con decisione su Kenan Yildiz come possibile erede. Il giovane talento turco della Juventus sarebbe infatti in cima alla lista dei desideri dei Blancos, pronti a lanciare un assalto in vista della prossima estate. La notizia, riportata da Sport-BILD, apre scenari affascinanti e inattesi sul futuro del club madrileno.

Il presunto addio di Vinicius rappresenterebbe una svolta epocale per il Real Madrid. Il brasiliano, legato al club fino al 2027, avrebbe incrinato il rapporto con il tecnico Xabi Alonso dopo l’ultimo Clásico vinto contro il Barcellona. Durante la gara, la sua reazione furiosa al momento della sostituzione avrebbe irritato profondamente l’allenatore, spingendo la dirigenza a valutare seriamente la cessione. Florentino Pérez, secondo i rumors, si sarebbe schierato a sostegno del tecnico, aprendo così la strada a un clamoroso addio.

In questo contesto nasce l’interesse Yildiz Real Madrid. Il giovane attaccante turco, classe 2005, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. La sua crescita costante con la maglia della Juventus non è passata inosservata ai top club del continente, e il Real Madrid sarebbe pronto a investire una cifra importante pur di assicurarsi le sue prestazioni. Xabi Alonso, che segue da tempo il giocatore, lo ritiene l’erede ideale di Vinicius per caratteristiche tecniche e personalità.

La scintilla tra Yildiz e Real Madrid si sarebbe accesa definitivamente durante la sfida di Champions League al Santiago Bernabéu, dove il turco ha incantato il pubblico con la sua qualità e la sua maturità tattica nonostante la giovane età. Per Alonso, Yildiz rappresenta il profilo perfetto per aprire un nuovo ciclo: giovane, versatile e già abituato alla pressione delle grandi partite.

La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente. Con Luciano Spalletti appena approdato sulla panchina bianconera, il club vede in Yildiz il simbolo del proprio progetto tecnico per il futuro. Nonostante questo, l’interesse del Real Madrid è concreto, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi contatti ufficiali.

Il dossier Yildiz Real Madrid promette dunque di essere uno dei più caldi del prossimo mercato: un intreccio di talento, ambizione e strategie che unisce due tra le società più prestigiose del mondo.

