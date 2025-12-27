Yildiz a Sky Sport: «Questa vittoria è importante per noi. Adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Il Pisa è stato bravo»

Yildiz a Sky Sport: le parole dell’attaccante numero 10 della Juve al termine del match vinto 2-0 in casa del Pisa nella 17a giornata di Serie A

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, ottenuta dalla Juventus guidata da Luciano Spalletti, Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei bianconeri.

Un match non semplice, soprattutto nel primo tempo, ma portato a casa con autorità nella ripresa, come sottolineato dallo stesso Yildiz.

VITTORIA – «Questa vittoria è importante per noi. Perché adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Oggi è stato molto molto importante, abbiamo visto il primo tempo dove è stato molto difficile giocare con loro. Lauren ha fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Sono molto contento per la squadra e anche per Pierre che ha fatto una grande partita»

FATICATO NEL PRIMO TEMPO – «Il Pisa come ha detto è stato bravo ma una partita dura 90 minuti. I primi 45 minuti non abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un buon atteggiamento, un po’ di aggressività e abbiamo fatto un buon secondo tempo»

LEGGI LE PAROLE DI KALULU