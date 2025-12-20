Yildiz o Soulè? Il parere di Massimo Mauro: ecco cosa ha detto sui due protagonisti della sfida Juve Roma

Yildiz o Soulé? Massimo Mauro analizza i due talenti: ecco il suo giudizio sui protagonisti di Juve Roma. Le sue parole

La sfida di questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma non mette in palio soltanto punti pesanti per la classifica: sarà anche il teatro di un confronto diretto tra due dei talenti più luminosi del campionato, Kenan Yildiz e Matias Soulé. Due percorsi che si sono incrociati a Torino e che ora, da avversari, catalizzano l’attenzione degli appassionati. A rendere ancora più acceso il prepartita ci ha pensato Massimo Mauro, ex centrocampista bianconero e oggi opinionista, che sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha tracciato una pagella comparativa dei due giovani protagonisti.

Tecnica da fuoriclasse: equilibrio perfetto

Il punto di partenza è ciò che li accomuna: la qualità pura. Mauro assegna a entrambi un 9.5 nella voce “palla al piede”, un giudizio che certifica l’eccellenza tecnica di Yildiz e Soulé. Dribbling, controllo, sensibilità nel tocco: per l’ex calciatore, i due sono tra i pochi in grado di illuminare la manovra e saltare l’uomo con naturalezza.

Senso del gol: Yildiz avanti

La prima differenza emerge nella capacità di finalizzare. Yildiz ottiene un 9, premiato per la facilità con cui trova la porta da diverse posizioni. Soulé si ferma a 8: un voto comunque alto, che riconosce la sua abilità nel trasformare le occasioni in reti pesanti, ma non sufficiente per tenere il passo del turco.

Tattica e personalità: il turco prende il largo

Il confronto pende ulteriormente dalla parte di Yildiz quando si passa agli aspetti tattici e caratteriali. Nel lavoro senza palla Mauro assegna un 7 al bianconero, ritenuto più utile nei movimenti e nel raccordo tra i reparti, mentre Soulé si ferma a 6. Anche sul piano della leadership il giudizio è netto: 8 per Yildiz, che appare sempre più centrale nel progetto Juventus, contro il 7 attribuito all’argentino, ancora in fase di consolidamento.

