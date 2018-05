Il Milan vince e aspetta la finale di Coppa Italia con la Juventus: il presidente Yonghong Li è carico e chiede il trofeo ai suoi

Yonghong Li è in Italia. Il presidente del Milan era ieri a Milano per assistere alla vittoria dei suoi in campionato contro il Verona, un 4-1 tranquillo e rassicurante in vista del grande obiettivo stagionale. Mercoledì 9 maggio il Milan gioca allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia contro la Juventus e da quella partita passerà un bel pezzo di futuro per il Diavolo. Li ne ha parlato con la tv rossonera: «Ho grandi aspettative per questa partita, mi auguro che riusciremo a conquistare la Coppa Italia. È questo ciò che mi aspetto, mi auguro che tutti i giocatori diano il massimo».

Per la prima volta il presidente Li si sbilancia così, fino a chiedere ai suoi un trofeo. Finora il numero uno era spesso rimasto nell’ombra e si era fatto vedere solo per rispondere ai vari articoli di giornale sul rifinanziamento con il fondo Elliott. Yonghong Li sarà a Roma mercoledì per la sua prima finale da presidente. L’ultima finale del Milan è quella di Supercoppa Italiana dello scorso anno, quando il gruppo di Li era ancora in trattativa con Galliani e Berlusconi per la cessione del Milan.