Yoshida allontana il ritiro: «Continuerò finché ho passione»

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale giapponese. Ecco le sue parole ai microfoni di nikkansports.com in merito al record di presenze e al suo futuro: tra il centrale e il club blucerchiato c’è un patto per il rinnovo contrattuale di un altro anno, fino al 2023.

112 PRESENZE IN NAZIONALE – «Quando ho raggiunto le 100 presenze puntavo a raggiungere le 110 di Nakazawa e poi le 122 di Ihara. Ma Nakazawa ha segnato 16 gol in nazionale, io solo 11, non so se riuscirò a recuperare. Penso di poter continuare finché avrò passione. Voglio essere un giocatore migliore ogni giorno senza concentrarmi troppo sui numeri, questo tipo di mentalità è importante. Ormai ogni anno si fa sentire. Le valutazioni possono cambiare drasticamente in una partita. È stato un anno così».