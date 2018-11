Roma, tentazione Ashley Young a parametro zero. I romanisti puntano anche Nastasic e Rodrigo Caio per la difesa

La Roma tenta il colpo Ashley Young. Il club giallorosso ha messo nel mirino l’esperto esterno del Manchester United. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e Monchi potrebbe provare il colpo a costo zero. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la Roma starebbe pensando a un rinforzo per le corsie laterali e Monchi vorrebbe sfruttare la duttilità di Young, che può giocare da terzino ma anche da esterno da attacco, per puntellare la retroguardia.

I giallorossi vorrebbero rinnovare il pacchetto arretrato e potrebbero ingaggiare anche un nuovo centrale di difesa. I nomi sul taccuino di Monchi sono tanti ma tra i più seguiti ci sono Nastasic, ex Fiorentina ora allo Schalke 04, e anche Rodrigo Caio, classe ’93 del San Paolo che piace tanto al Milan di Leonardo. Il primo costa 25-30 milioni, il secondo potrebbe essere presto per una cifra vicina ai 20. Al contempo si cercherà di blindare Manolas, magari aumentando la clausola rescissoria attualmente presente nel contratto di 36 milioni di euro.