Young: «Vi racconto l’Inter dei miei sogni»

Ashley Young, esterno dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro in vista del match di Serie A contro lo Spezia.

«L’umiltà ti permette di imparare sempre. Sulla mia schiena ho un tatuaggio che racconta molto di me: ci sono io che tengo per mano mio figlio, dentro allo stadio, con il pallone sotto al braccio. L’Inter dei miei sogni? Pagliuca, reattivo e spettacolare. Roberto Carlos, imprendibile sulla fascia, che mancino! Paul Ince, il governatore, ultimo inglese all’Inter prima di me. Djorkaeff, classe, umiltà e… Quella rovesciata! Adriano, mix incredibile di tecnica e potenza»