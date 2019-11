Youth League, l’Inter cade a Praga. Qualificazione rimandata

Youth League, brutto tonfo dell’Inter in casa dello Slavia Praga. 4-1 il punteggio finale: inutile il gol di Fonseca. Qualificazione rimandata

Pomeriggio non positivo per l’Inter Primavera di Armando Madonna, che in Youth League cade sotto i colpi dello Slavia Praga. 4-1 il netto punteggio in favore dei padroni di casa, allo stadio Horni Pocernice.

Di Fonseca il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro, poi la rimonta ceca grazie alla tripletta di Joao Felipe e la marcatura di Cerv. In questo modo i ragazzi di Madonna devono rinviare il discorso qualificazione.