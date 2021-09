Conferenza stampa Zaccagni: «Sarri può farmi crescere. Sul derby della Capitale...»

Zaccagni è finalmente pronto a cominciare la sua avventura alla Lazio. Le parole nella conferenza stampa di presentazione

In casa Lazio è tutto pronto per le prime parole del nuovo acquisto Mattia Zaccagni, arrivato nella Capitale nell’ultimo giorno di mercato per andare a rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo di Maurizio Sarri.

RUOLO IN CAMPO – «Sono molto contento di essere qui, sono arrivato in un bellissimo gruppo, il ruolo sarà quello che ho ricoperto a verona, spero di far bene».

IMPATTO ALLA LAZIO – «Il primo giorno ho sentito calore dei compagni, sono bravissimi ragazzi, fin da subito appena ho saputo della Lazio per me è stato subito un sì anche perchè sono convinto che il mister saprà esaltare le mie caratteristiche. La Lazio è stato sempre un club importante ha una grande storia».

OBIETTIVI PERSONALI E DELLA LAZIO – «Giocare più partite possibile, e sulla Lazio vincere partita dopo partita e vediamo dove ci porterà».

MIGLIORAMENTI PERSONALI – «Io ci metto tutta la buona volontà e penso che Sarri possa farmi migliorare soprattutto in fase offensiva».