Zalewski, a Roma è apparso uno striscione contro il giocatore dell’Atalanta: cosa c’era scritto e un rapporto con i tifosi giallorossi ormai incrinato

Zalewski nel mirino dei tifosi della Roma: lo striscione davanti al Colosseo. Un duro attacco al giocatore dell’Atalanta.

Nicola Zalewski torna al centro dell’attenzione dei tifosi romanisti, ma non per meriti sportivi. Nella notte scorsa, infatti, davanti al Colosseo è apparso uno striscione non firmato che prende di mira l’ex esterno giallorosso, attualmente in forza all’Atalanta. La scritta recita: “Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità”. Il messaggio, diretto e senza mezzi termini, evidenzia come il rapporto tra Zalewski e una parte della tifoseria della Roma sia ormai deteriorato.

Il riferimento esatto contenuto nello striscione non è del tutto chiaro, ma la reazione dimostra la forte delusione di alcuni sostenitori della squadra capitolina. La vicenda va oltre il semplice rendimento in campo, e tocca più aspetti legati alla percezione di fedeltà e appartenenza di Zalewski nei confronti della Roma.

Classe 2002, Zalewski è cresciuto nel vivaio giallorosso e ha esordito con la prima squadra mostrando qualità interessanti sulla fascia. Tuttavia, nel corso della sua carriera ha preso decisioni che non tutti i tifosi hanno digerito. Nel 2025 ha lasciato Trigoria con la formula del prestito per approdare all’Inter, dove è stato poi riscattato a fine stagione, chiudendo definitivamente la sua esperienza nella capitale. La scorsa estate, invece, Zalewski è passato all’Atalanta, dove continua a giocare con continuità, cercando di rilanciarsi e di mostrare le sue capacità.

Nonostante il trasferimento sia ormai datato, è evidente che parte della tifoseria della Roma non abbia ancora digerito la scelta del giocatore. Il polacco, infatti, continua a essere bersaglio di critiche e striscioni polemici, che sembrano più legati a questioni personali e sentimentali che a valutazioni tecniche sul campo. La vicenda dimostra quanto il legame tra club, tifosi e calciatore possa influenzare la percezione pubblica di un atleta, indipendentemente dai risultati ottenuti.

In casa Atalanta, invece, Zalewski prova a concentrarsi esclusivamente sul calcio, cercando di dare continuità alle sue prestazioni e di contribuire ai risultati della squadra. L'attenzione dei tifosi romanisti, però, resta un elemento di pressione e discussione. Il caso di Zalewski rappresenta un esempio di come le scelte di carriera possano incidere non solo sulla carriera sportiva, ma anche sul rapporto con una tifoseria che, talvolta, non dimentica né perdona facilmente.