Venezia, Zanetti: «Il pareggio ci stava stretto. Busio? Il futuro è suo»

Paolo Zanetti amareggiato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del suo Venezia in extremis contro lo Spezia. Ecco le parole dell’allenatore dei lagunari.

«Abbiamo pagato due loro eurogol, perché tali sono stati. Non si può perdere un contrasto in mezzo al campo così ma non posso dire niente ai miei ragazzi, già il pareggio ci stava stretto. Busio padrone del centrocampo? Sta facendo bene ma ricordiamoci che è un classe 2002 dunque evitiamo di dargli subito queste grandi responsabilità. Il futuro però è dalla sua parte. Prossimi impegni? Dobbiamo andare a Milano, sarà difficile come tutte le nostre partite, sarà un’annata dura ma mi tengo la prestazione».