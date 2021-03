Zanetti: «Lukaku grandissimo attaccante. Juve eliminata dalla CL? Pensiamo a noi stessi»

Javier Zanetti ha parlato all’emittente egiziana ONTime Sports: queste le parole del vicepresidente dell’Inter

Javier Zanetti ha parlato all’emittente egiziana ONTime Sports. Queste le parole del vicepresidente dell’Inter.

CONTE – «Da quando è arrivato qui all’Inter sta facendo un lavoro di grande crescita coi ragazzi, credo che in questo momento siamo primi in classifica e il merito è loro e del loro lavoro».

JUVE ELIMINATA DALLA CL – «Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo concentrati sulla prossima partita contro il Torino e pensiamo solo alle nostre gare. Cristiano Ronaldo? Quando arrivano grandi campioni in Italia, alzano sicuramente il livello. Credo sia stato un bene vederlo arrivare in Italia».

MESSI ALL’INTER – «Non lo possiamo dire. Messi è un giocatore del Barcellona, la sua carriera l’ha fatta tutta in quel club e credo che continuerà lì. Noi siamo concentrati sul gruppo di giocatori che abbiamo in rosa. Meglio lui o Diego Armando Maradona? Non voglio fare paragoni, sono entrambi grandissimi campioni».

LUKAKU – «Lukaku è un grandissimo attaccante ed è un ragazzo molto disponibile. Ma credo che non solo Lukaku, ma tutto il gruppo stia facendo molto bene da quando ha iniziato questo percorso».

CHAMPIONS LEAGUE – «Vincerla è sempre molto difficile, è una competizione molto complicata dove bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Chi vincerà quest’anno? Sceglierne una è davvero complicato».