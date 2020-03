Zanetti: «Lautaro avrà un futuro in Italia. Coronavirus? Io sto bene»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, commenta la situazione di Milano, alle prese con il Coronavirus, ma non solo

Ai microfoni di Radio Continental è intervenuto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter.

CORONAVIRUS – «A Milano gli ospedali non bastano, i dottori fanno un grande sforzo per salvare delle vite. Nessuno si aspettava questi numeri. Ho visto che in Argentina ci sono casi di Coronavirus. Credo che il governo abbia preso le misure corrette. Speriamo che non sia come è successo qui. Io sto bene, sono a casa, concentrato sulla famiglia. Stiamo facendo quello che c’è da fare in questo momento, i bambini fanno le lezioni da casa e cerchiamo di passare il tempo con coscienza di quello che sta succedendo. La situazione è molto difficile, dopo la Cina siamo il paese con maggiori contagi e per questo gli ospedali sono pieni».

MARTINEZ QUARTA – «È uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino».

LAUTARO MARTINEZ – «Degli ultimi giocatori ‘venuti fuori’, Lautaro è tra i migliori. Oggi lo vedo con un futuro nel calcio italiano».