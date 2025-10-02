Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita» - Calcio News 24

Zanetti prepara Verona-Sassuolo: «La prestazione è la priorità, i risultati arriveranno»

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, l’Hellas Verona si prepara a ospitare il Sassuolo nell’anticipo della sesta giornata di campionato. Il tecnico Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, analizzando il momento della squadra e le sfide che attendono i suoi giocatori.

Verona-Sassuolo, la conferenza di Zanetti

«Alla fine ci si porta a casa quello che si merita» ha esordito Zanetti, consapevole del buon momento che la squadra sta attraversando, nonostante l’ultimo passo falso a Roma. «A livello di prestazione, è evidente che stiamo facendo bene, ma siamo anche consapevoli che non basta solo questo. Non dobbiamo trasformarlo in un’ossessione», ha aggiunto il tecnico scaligero, mettendo l’accento sulla necessità di continuare a migliorare. «L’ossessione deve essere la ricerca di una prestazione di livello, che con il tempo porterà anche ai risultati sperati», ha sottolineato Zanetti, che si prepara a una sfida importante contro un Sassuolo che ha giocatori in grado di fare la differenza.

Giovane e Orban: intesa in crescita

Uno dei temi trattati in conferenza è stato l’affiatamento tra Giovane e Orban, due dei nuovi arrivati. Zanetti ha commentato: «Se avessimo segnato, non credo che avreste fatto queste domande su di loro. Il nostro gioco in velocità è positivo e, se avessimo concretizzato meglio, avremmo detto “che bravi”». L’intesa tra i due, pur giovane, sta crescendo. «Sono alla terza partita assieme, mentre dall’altra parte ci sono giocatori come Pinamonti, Berardi e Laurienté, che sono collaudati da anni», ha spiegato Zanetti. Nonostante la giovane età e l’intesa ancora in fase di sviluppo, l’allenatore è fiducioso nel potenziale del duo.

Le condizioni fisiche dei giocatori

Zanetti ha anche fatto il punto sulle condizioni fisiche dei suoi uomini. «Valentini e Mosquera sono rientrati. Purtroppo abbiamo perso Al Musrati, che ha subito una piccola lesione all’adduttore, e Oyegoke ha un’infrazione al piede da valutare», ha spiegato l’allenatore. Inoltre, ha anticipato che Harroui dovrebbe rientrare dopo la sosta. Nonostante le difficoltà, Zanetti resta ottimista per la sfida contro il Sassuolo, sottolineando come l’importante sia sempre migliorare la prestazione per arrivare ai risultati.