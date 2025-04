Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Cagliari

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Cagliari di Davide Nicola. Le parole a Sky Sport:

SCONFITTA – «Siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione, è stata una brutta serata, una sconfitta meritata dove ci siamo incartati da soli. Però non dobbiamo buttare via quanto fatto fino ad ora. Era da tanto tempo che non giocavamo così male».

RAMMARICO – «Con Dawidowicz avevamo trovato un equilibrio importante, in quella posizione, con un centrocampo fisico come quello del Cagliari siamo andati in difficoltà. Dobbiamo ricompattarci subito e rimetterci in carreggiata».

SOTTOTONO – «Tengstedt? Rientra nella prossima partita ma non hai minuti nelle gambe, in questo finale ci darà una mano, I ragazzi che stanni giocando al suo posto stanno facendo buone prestazioni, oggi un po’ meno. Non abbiamo concretizzato, sbagliavamo sempre l’ultimo passaggio, non avevamo occasioni importanti. E’ un problema generale più che dei nostri attaccanti».

PAVOLETTI – «Abbiamo preparato una partita che non volevamo pareggiare. Pavoletti oggi vinceva tutti i duelli, abbiamo avuto paura e la partita ci è scappata di mano, Le scelte di formazione non le ho fatte in virtù di un pareggio»