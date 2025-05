Zanetti carica il Verona: «Lucidi per conquistare la salvezza. Infortuni? Mancherà quel giocatore» - Calcio News 24

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della sfida salvezza contro l’Empoli

In vista di Empoli Verona, l’allenatore dei gialloblu Paolo Zanetti ha voluto parlare così in conferenza stampa.

INFORTUNI «Harroui è un giocatore su cui puntavamo tanto, è innegabile. Intorno volevamo costruirci qualcosa grazie alle sue qualità da collante, ma anche in termini di gol e assist. Ma ci siamo abituati a stare senza. Speriamo che l’Hellas in futuro possa goderselo. Da valutare Montipò, che ha un problema muscolare. Abbiamo un paio di giorni, ma mi sento di dire che è a rischio. Nel caso grande fiducia a Perilli, che è grande un grande portiere e persona. Daniliuc ha l’influenza, vediamo se recupera. Gli altri tutti disponibili».

CLASSIFICA «Dobbiamo concentrarci su noi stessi ed essere lucidi, mettendo in campo quello che abbiamo senza andare a pensare a quello che succede negli altri campi. Secondo me lo abbiamo già fatto in altre occasioni e ci ha portato a non fare prestazioni non buone, ma con il Como ho visto la squadra in crescita».

OBIETTIVO. «Dal punto di vista personale l’obiettivo è quello di salvare l’Hellas, so quanto ho dovuto combattere per arrivare a questo obiettivo che è lì a un punto. Ho visto la squadra pronta, che percepisce il momento dopo un mese che non è riuscita ad arrivare la tanto attesa vittoria. Ora siamo arrivati alla resa dei conti e dobbiamo esserci dentro per forza. Quando la nostra condizione era di sentirci tranquilli non abbiamo avuto la personalità giusta di chiudere il discorso. Ma già contro il Como l’atteggiamento è ritornato a quello che conoscevo».

PROBLEMI OFFENSIVI «Agli attaccanti mancano i gol, ma hanno tutti un carattere molto equilibrato. A Tengstedt si possono dare degli alibi per i problemi fisici, ma può essere sempre decisivo anche se deve stare dentro il ritmo. Mosquera ha dei lampi da giocatori importante e se Sarr non avesse preso la traversa non staremmo a fare questi discorsi».

PIAZZA PASSIONALE – «All’Hellas c’è tutto per lavorare bene. Tifosi da Champions League, stadio meraviglioso, club storico e centro sportivo dove siamo isolati per lavorare senza pressione. Mi sono trovato alla grande, odio i posti piatti e qui le emozioni non mancano mai, nel bene e nel male».