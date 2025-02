Zaniolo si presenta alla Fiorentina: «Destinazione importante per me. Sulle polemiche e i litigi dico questo»

Zaniolo, attaccante della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo il suo trasferimento

Nicolò Zaniolo, nuovo attaccante della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa presentandosi così alla stampa.

LE PAROLE – «È una parte molto importante, vengo qua con un bagaglio importante. Ho girato tante squadre, mi sembrava giusto intanto ringraziare il direttore, tutta la società, lo staff e i compagni. Sono andato via a 16 anni, torno a 25, è stata una grande emozione. Per me è come tornare a casa. Sono cose che avete sempre detto voi. Ogni parte in cui sono andato… Non ho mai avuto problemi con allenatori, compagni e nessuno. So quello che valgo, per me conta che lo sappiano anche le persone come la mia famiglia, per il resto lo lascio dire a voi».