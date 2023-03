Nuova frecciata di Nicolò Zaniolo in direzione Roma: le dichiarazioni dell’ex fantasista giallorosso ora al Galatasaray

Nicolò Zaniolo, alla Gazzetta dello Sport, ha così lanciato una frecciatina in direzione Roma.

LE PAROLE – «Sono rimasto deluso da quasi tutti. Non faccio nomi, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato».