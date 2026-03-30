Zaniolo, l’agente svela: «Inutile nascondere che ci sperava, la Nazionale è un obiettivo comune per tutti i calciatori. In futuro…»

Zaniolo, l’agente Vigorelli: «Inutile nascondere che ci sperava, la Nazionale è un obiettivo comune per tutti. In futuro si vedrà»

Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé. Nonostante l’ottimo rendimento con l’Udinese, il fantasista non è stato inserito da Gattuso nella lista dei convocati per questa sosta, in cui l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali. Il suo agente, Claudio Vigorelli, intervistato dal Gazzettino del Friuli, ha confermato la volontà di Zaniolo:

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AMORE IN TURCHIA– «Lui è ancora amatissimo in Turchia, con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere loro un derby. In Premier ha poi passato un anno difficile, anche per via della situazione delle scommesse da cui è uscito alla grande. A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione»

UDINESE – «Ora l’Udinese ha possibilità di riscattarlo, sono sicuro che quanto prima ci siederemo al tavolo per decidere che percorso fare. Lui a Udine sta benissimo, questo è certo, immaginare che possano arrivare altri interessamenti fa parte del calcio, ma qui si naviga a vista: a Udine sta bene, ribadisco. Pensiamo intanto a chiudere la pratica con il Galatasaray»

ITALIA – «Inutile nascondere che ci sperava, la Nazionale è un obiettivo comune per tutti i calciatori. Ne abbiamo preso atto, non significa che la chiamata non possa arrivare poi. Apprezziamo comunque la trasparenza e le parole di Gattuso, in futuro si vedrà»

ETICHETTE – «C’è solo un modo per togliersi etichette e polvere di dosso, lavorare e continuare a fare bene come adesso. Sono sicuro che piano piano saranno tolte, non voglio cercare alibi ma non si possono dimenticare gli infortuni, per cui ha sofferto molto, è caduto e si è rialzato alla grande».