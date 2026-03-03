Zaniolo si racconta: «Ho una riconoscenza altissima per questa maglia. Italia? Mi piacerebbe essere al Mondiale e al playoff di marzo»

Zaniolo: «Ho una riconoscenza altissima per questa maglia. Italia? Mi piacerebbe essere al Mondiale». Le dichiarazioni

L’Udinese è tornata al successo con un convincente 3-0 sulla Fiorentina, interrompendo una serie negativa di tre sconfitte consecutive e ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni.

Tra i protagonisti della serata e, più in generale, di una prima parte di stagione molto positiva c’è Nicolò Zaniolo, autore di un’altra prestazione di spessore. L’esterno bianconero ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle sensazioni dopo il netto successo e sul percorso intrapreso dal gruppo.

PARTITA – «Era importante dare una svolta alle tre sconfitte di fila e abbiamo fatto molto bene. Se non segno e vinciamo va bene lo stesso, l’importante è quello. Sono tornato dall’infortunio bene. Volevo dare una mano alla squadra e ho cerco di recuperare il prima possibile, restando al centro dalla mattina alla sera senza giorni di riposo. Ci tengo a precisare che voglio maturare non per me ma per la mia famiglia. Ho due bambini e devo dare l’esempio come genitore oltre che come calciatore»

NAZIONALE – «La maglia Azzurra è un sogno che ho sempre coltivato e spero che arriverà la chiamata. Mi piacerebbe essere al Mondiale e al playoff di marzo»

UDINESE – «Io ho detto sin dall’inizio che ho una riconoscenza altissima per questa maglia, perché mi ha dato una possibilità. Le ultime stagioni ho giocato poco e male, l’Udinese è stata una delle poche squadre che ha creduto in me, mi ha fatto sentire desiderato e amato. A prescindere da quello che succederà io ho un massimo rispetto per questo club, a tempo debito ci siederemo tutti con la massima apertura da parte mia e del club per risolvere la situazione»

EUROPA CON L’UDINESE – «Udinese in Europa prima o poi? Secondo me sì, le qualità ci sono. Non quest’anno perché abbiamo perso un po’ di punti, ma i prossimi non vedo perché no».