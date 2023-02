Zaniolo presentato ufficialmente dal Galatasaray: inizia l’avventura turca

Iniziata ufficialmente l’avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray: l’ex romanista è stato presentato nella giornata di oggi

Nicolò Zaniolo è stato presentato quest’oggi dal Galatasaray, che ha messo a segno il colpo per il reparto offensivo negli ultimi giorni di calciomercato.

Il fantasista ex Roma ha scelto la maglia numero 17 per la sua nuova avventura in terra turca. Possibile esordio già la prossima settimana.