Zaniolo rivela: «Quando rifiutai il Bornemouth mi seguivano sotto casa e non solo»

Nicolò Zaniolo svela il retroscena sul suo mancato trasferimento al Bournemouth a gennaio: cosa accadde con i tifosi

Nicolò Zaniolo, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo mancato trasferimento al Bournemouth a gennaio.

LE PAROLE – «In realtà non c’erano solo Bournemouth e Galatasaray, ma per non avere accettato gli inglesi sono stato messo fuori e i tifosi se la sono presa con me. Alcuni mi hanno inseguito con la macchina, altri sono venuti sotto casa. Io e la mia famiglia ci siamo spaventati anche perché ci siamo sentiti soli. Era gente arrabbiata, con cui non si poteva parlare. In quei giorni ho spento anche il cellulare perché arrivavano pure brutti messaggi».