Zapata: «È il momento più importante della mia carriera. Pronti per la ripresa»

Duvan Zapata ha parlato al sito ufficiale dell’Atalanta: queste le parole dell’attaccante colombiano sulla ripresa della stagione.

RIPRESA – «Questo è il momento più importante della mia carriera, sono molto carico per la ripresa della Serie A. Ora che abbiamo una data per la ripresa della Serie A sono carico, vogliamo toglierci nuove soddisfazioni. Ci stiamo preparando bene per affrontare tutte le partite che mancano con un buon livello. Provo un grandissimo orgoglio per quanto abbiamo fatto, in quest’anno e mezzo abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti ma dobbiamo continuare così per arrivare a tutti i traguardi che ci siamo posti».

ESULTANZA – «La mia esultanza l’ho rubata a Drogba, uno dei miei idoli insieme a Henry, Adriano e Ibrahimovic».

GOL PIÙ BELLO SEGNATO – «Ne ho segnati tanti belli qui… Forse, per importanza e storia, il primo in Champions».

COMPAGNI – «Con chi mi trovo meglio? Un po’ tutti, soprattutto i sudamericani come Muriel, Palomino o il Papu. Ma qui sono tutti bravi ragazzi».