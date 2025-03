Zappacosta: «La Champions ci manca, ma l'Atalanta e io stiamo bene. L'Inter la più forte in Italia? Sì e aggiungo pure questo. Devo sfatare un tabù, magari domenica...»

Le parole di Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, sulla sfida scudetto in Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Domenica l’Atalanta ha la possibilità di agganciare la capolista e su La Gazzetta dello Sport ne ha parlato Davide Zappacosta, uno degli esterni di Gasperini.

LA SUA FASE DI CARRIERA – «In ogni carriera ci sono alti e bassi, ma non ho mai pensato di dover rinascere. Migliorato, e in tutto: a questa età perdi velocità e esplosività rispetto a certi giovanotti, ma hai un’altra partecipazione e visione di gioco».

TABU’ – «Contro l’Inter in campionato ho giocato undici volte: mai vinto, mai un gol o un assist. Magari…».

CHI L’HA MESSO A SINISTRA – «Se non ricordo male fu Conte al Chelsea: in Champions League contro l’Atletico Madrid. Quando tornai all’Atalanta, avevo fatto tre quarti di stagione con il Genoa in quella posizione: ero pronto».

L’ATALANTA NON PRENDE GOL DA 5 GARE – «Ogni gara richiede una tattica diversa, ma la fase difensiva per noi è sempre la base: serve a dare agli attaccanti la fiducia di poter puntare con più serenità sulle loro giocate».

GIOCARE OGNI 3 GIORNI – «Farlo, soprattutto in Europa, ti dà adrenalina, ritmo partita, abitudine a giocare. Ora abbiamo più tempo per lavorare sulla parte fisica e recuperare energie. Ma potendo, sceglierei ancora di giocare ogni tre giorni».

L’INTER É LA PIU’ FORTE – «Non solo del campionato: è fra le tre-quattro più forti d’Europa».