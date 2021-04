Genoa, Zappacosta: «Juve sfida stimolante. Servirà rabbia agonistica»

Davide Zappacosta, terzino del Genoa, ha parlato della stagione dei rossoblu in vista della sfida contro la Juventus

Davide Zappacosta, terzino del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PREMIER LEAGUE – «Giusto definirlo crazy. Mi ha fatto crescere tanto, è molto più fisico e stressante a livello di fatica. Ci sono molto più interventi duri e questo mi ha fortificato».

CONTRO LA JUVE – «Sfida molto stimolante ma difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, non bisogna mai cambiare. Abbiamo ancora un paio di giorni, cercheremo di arrivare preparati al 100% alla partita».

GRAN FORMA – «Sicuramente per essere in forma c’è bisogno di tutta la squadra. Attraversiamo un buon momento, purtroppo ad inizio campionato tra infortuni e Covid non sono riuscito ad aiutare i ragazzi».

RABBIA – «Sicuramente la rabbia è stata smaltita perchè bisognava pensare alla Juve. La metteremo in campo comunque a livello agonistico, affrontiamo una delle squadre migliori che c’è in Italia».

CHIESA – «Sicuramente Federico sta facendo molto molto bene, è in fiducia, gioca con molta personalità. E’ pericoloso ma non possiamo pensare solo a lui, la Juve ha tanti campioni e dobbiamo arginare tutta la squadra. Solo con il lavoro di squadra possiamo fare risultato».

CONVOCAZIONE EURO2020 – «Speranza? Come ho detto tante volte, è il sogno di tutti i calciatori. Ci penso ma sono concentrato sul Genoa».