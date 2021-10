Zauli: «Kaio Jorge? Oggi ha dimostrato il suo valore come giocatore e come ragazzo»

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23, ha commentato la prestazione di Kaio Jorge contro l’Albinoleffe. Le sue dichiarazioni

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il 2-2 con l’Albinoleffe. Le sue parole sulla prestazione di Kaio Jorge.

KAIO JORGE – «Siamo felici di avere avuto Kaio Jorge con noi questo pomeriggio e una delle note più belle è sicuramente l’umiltà con cui si è messo a disposizione. Oggi ha dimostrato tutto il suo valore, come giocatore, ma anche e soprattutto come ragazzo. Siamo altresì molto soddisfatti, come progetto Under 23, per aver dato la possibilità di giocare una gara intera a un giocatore della Prima Squadra permettendogli di mettere ulteriori minuti nelle gambe».