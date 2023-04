Zazzaroni: «Il segreto di Pulcinella è che il Napoli senza Osimhen perde 25 gol»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della prestazione del Napoli di ieri sera contro il Milan

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della prestazione del Napoli di ieri sera.

PAROLE – «Il segreto di Pulcinella è che il Napoli senza Osimhen perde il gol (25 in stagione), la profondità, tanta potenza, la presenza nell’area avversaria, l’arroganza, non l’intraprendenza, e poi centimetri, chili e una parte di gioco. Pioli un Osimhen in campo invece ce l’aveva, ce l’ha, ed è Maignan, al momento il miglior portiere del mondo: in almeno tre occasioni ha frenato ambizioni e speranze del Napoli».