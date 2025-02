Zazzaroni commenta: «Consenso bielorusso per Gravina, ora deve fare una cosa»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dopo la rielezione di Gravina come presidente della Figc. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la la rielezione di Gabriele Gravina come presidente della Figc.

ELEZIONE GRAVINA – «L’invidia, il livore di Aleksandr Lukashenko (leader bielorusso, ndr) non appena ha saputo che Gabriele Gravina era stato rieletto alla presidenza del calcio italiano col 98,7%. […] Il risultato delle elezioni federali è effettivamente imbarazzante per le proporzioni che ha assunto: il 71enne Gravina, numero uno di via Allegri dal 2018, ha di fatto ottenuto il premierato e per i prossimi anni potrà disporre di uomini e cose approfittando dell’assenza di un’opposizione forte e agguerrita».

ORA SERVE UNA SVOLTA – «Siamo felici che abbia ritrovato tanta serenità in così poco tempo. Ma, di fronte a un consenso bielorusso o bulgaro, non possiamo fare altro che pretendere dei cambiamenti sostanziali e che Gravina riporti il calcio al centro del tavolo, facendo applicare le regole che peraltro già ci sono, garantendo una giustizia sportiva giusta e autonoma, interessandosi seriamente della base e restituendo dignità politica all’intero sistema. Sia chiaro: Lotito non è stato trombato, s’è semplicemente fatto da parte (non so fino a quando…). Sembra dunque finito il tempo dei conflitti interni, dei tradimenti e degli alibi».