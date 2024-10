Zazzaroni: «Juve uguale al vecchio corso, Motta è indietro rispetto ad Allegri…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle scelte e l’impatto di Thiago Motta alla Juventus. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato il 2-2 tra Juve e Parma in Serie A.

PARTITA GIA’ VISTA – «Al cantiere Motta proseguono i lavori per la costruzione di una squadra credibile e di vertice. Al momento non si notano differenze sostanziali tra il vecchio e il nuovo corso della Juve: serve tempo. Singolare è però la fedeltà ai pari: nell’anno in corso sono già 16 su 30, soltanto nel 1956 la Juve ne collezionò uno in più e io dovevo ancora nascere. Sei delle sedici ics appartengono a Thiago che ha cinque punti in meno rispetto ad Allegri, pur esibendo la seconda miglior difesa del campionato e il quinto attacco. Dice: ma perché parli sempre di Allegri? Risposta: i confronti con chi li dovrei fare? Con Carcano?».