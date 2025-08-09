Zazzaroni: «Il calcio italiano è la terra dei cachi (amari). Gattuso in tour trova solo stranieri. Ecco cosa sta succedendo tra l'Atalanta e Lookman» - Calcio News 24

Zazzaroni si vuole esprimere ancora così sulla questione Lookman-Gasperini

«Italia sì Italia no, la terra dei cachi (amari)». Inizia con una sentenza tanto amara quanto inappellabile l’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, un’analisi spietata dello stato di salute del calcio italiano a due settimane dall’inizio del campionato. Nel suo consueto appuntamento quotidiano, che oggi è intitolato «Così è il calcio Italia no». il direttore descrive un movimento malato, «colpevolmente esterofilo», in cui persino il commissario tecnico della Nazionale fatica a trovare giocatori convocabili.

Il punto di partenza è il tour di Rino Gattuso nei ritiri della Serie A, un viaggio che diventa la metafora di un intero sistema. «Gattuso, il ct, sta facendo il giro delle sette chiese e passa più tempo a salutare colleghi e dirigenti che a incontrare giocatori da Nazionale: incrocia solo facce straniere e quando gli capita di fronte un italiano rimane quasi sorpreso». Una situazione paradossale, che Zazzaroni definisce senza mezzi termini «la terra dei cachi (amari)». L’Italia del calcio, secondo il direttore, non riesce a valorizzare i propri talenti, preferendo riempire le rose di stranieri e perdendo così la propria identità.

L’emblema di questo immobilismo e di questa confusione è la telenovela di mercato che vede protagonisti l’Atalanta, l’Inter e Ademola Lookman. Una situazione di stallo totale, in cui ogni parte resta ferma sulle proprie posizioni. «L’Atalanta vorrebbe multare Lookman, ma non sa come comunicarglielo, visto che da giorni risulta introvabile. Ademola chiede il rispetto della parola data, o della promessa fattagli, Percassi quello della società. Nel frattempo l’Inter parla d’altro: non batte ancora piste alternative per non irritare lo stesso Lookman che ci sta mettendo la faccia e anche qualcos’altro». Un teatrino che, secondo Zazzaroni, fotografa perfettamente l’impasse di un mercato bloccato, dove le promesse non vengono mantenute e le strategie si arenano di fronte a veti incrociati, lasciando i tifosi in un’attesa snervante e priva di certezze.