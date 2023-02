Zazzaroni: «Roma, quale progetto fai per Mourinho?»

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, fa il punto sulla Roma dopo l’eliminazione a sorpresa in Coppa Italia: «Posso lavorare di più. Quello che invece non posso fare sono i miracoli. Io non sono Merlino o Harry Potter». Ho ripreso una vecchia battuta di Mourinho per tentare di spiegare – non ho scritto giustificare – l’uscita della Roma dalla coppa Italia e, in particolare, la formazione iniziale che tanto ha fatto incazzare la tifoseria. «Era l’unica cosa che si poteva vincere» mi ha scritto un romanista. «La rosa conta poco, visto chi giocava di là», il commento di prima mattina di un collega assai noto e di parte. Al quale ho ricordato che le seconde linee del bellissimo Napoli di Spalletti, assai più forti di quelle di José, con la Cremonese avevano appena subito identica sorte. Il calcio è sorpresa. Mourinho ripete da tempo, anche nei momenti felici, che la rosa non è all’altezza delle prime quattro, soprattutto in considerazione dell’assenza di pause da gennaio a giugno».

L’editoriale si conclude con un postscriptum indirizzato alla proprietà del club, successivo a una valutazione sul futuro della Roma e del tecnico portoghese viste le difficoltà di mercato mostrate: «Il progetto che lo sedusse era ben diverso: primo anno difficile, secondo di crescita e terzo vincente. La Roma, oltretutto in una fase in cui Juve, Milan e Inter hanno problemi di vario genere, e soprattutto José e i 65mila che riempiono sistematicamente l’Olimpico meritano ben altro. PS. Dopo aver conquistato il popolo romanista con un ingresso in grande stile (hanno evitato il fallimento del club) e l’arrivo di Mourinho, cos’hanno intenzione di fare i Friedkin della Roma? Innescano la quarta o la retromarcia? É la risposta che serve. A tutti».