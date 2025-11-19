Zé Pedro sul approdo al Cagliari: «La Serie A è un campionato che mi ha sempre affascinato. Vi svelo come è andata la trattativa: quando è arrivata l’offerta…»

Zé Pedro difensore portoghese del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa per il suo approdo in Sardegna e non solo a Bola

Zé Pedro, difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista esclusiva al quotidiano portoghese A Bola, raccontando la sua esperienza in Sardegna e il suo percorso verso la Serie A. Arrivato dal Porto nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il giocatore si è subito imposto come un’alternativa preziosa per Fabio Pisacane.

TRATTATIVA TRA CAGLIARI E PORTO – «In estate c’erano stati alcuni contatti con il Cagliari, inizialmente il Porto non voleva trattare. Il Porto è la squadra del mio cuore, lo è da quando ero piccolissimo, tutta la mia famiglia è “portista” da sempre. Ma in questo momento della mia carriera, volevo giocare con più continuità per migliorare, aiutare i compagni. Quando si è aperta una possibilità di mercato, oltre al Cagliari c’era l’interesse di qualche altro club, ma io desideravo giocare in Serie A, era un obiettivo. Quando è arrivata l’offerta del Cagliari, non ho guardato ad altro, sono andato dritto per la mia decisione. Sono molto grato al club per l’opportunità».

AMBIENTAMENTO – «Qui a Cagliari ho trovato una bella realtà: le persone sono state da subito molto accoglienti, sia all’interno del club che tra i tifosi. La gente della città ha subito cercato di dimostrarmi affetto, per farmi sentire come a casa».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24