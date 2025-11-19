Cagliari News
Zé Pedro sul approdo al Cagliari: «La Serie A è un campionato che mi ha sempre affascinato. Vi svelo come è andata la trattativa: quando è arrivata l’offerta…»
Zé Pedro difensore portoghese del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa per il suo approdo in Sardegna e non solo a Bola
Zé Pedro, difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista esclusiva al quotidiano portoghese A Bola, raccontando la sua esperienza in Sardegna e il suo percorso verso la Serie A. Arrivato dal Porto nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il giocatore si è subito imposto come un’alternativa preziosa per Fabio Pisacane.
TRATTATIVA TRA CAGLIARI E PORTO – «In estate c’erano stati alcuni contatti con il Cagliari, inizialmente il Porto non voleva trattare. Il Porto è la squadra del mio cuore, lo è da quando ero piccolissimo, tutta la mia famiglia è “portista” da sempre. Ma in questo momento della mia carriera, volevo giocare con più continuità per migliorare, aiutare i compagni. Quando si è aperta una possibilità di mercato, oltre al Cagliari c’era l’interesse di qualche altro club, ma io desideravo giocare in Serie A, era un obiettivo. Quando è arrivata l’offerta del Cagliari, non ho guardato ad altro, sono andato dritto per la mia decisione. Sono molto grato al club per l’opportunità».
AMBIENTAMENTO – «Qui a Cagliari ho trovato una bella realtà: le persone sono state da subito molto accoglienti, sia all’interno del club che tra i tifosi. La gente della città ha subito cercato di dimostrarmi affetto, per farmi sentire come a casa».
LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24
Cagliari Genoa, parla il doppio ex Capozucca: «Una partita che nessuna delle due squadre può permettersi il lusso di perdere»
Infortunio Deiola, il centrocampista ci sarà contro il Genoa? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore rossoblu
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...