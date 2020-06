Zeman: «Le mie parole sull’Atalanta? Ecco cosa volevo dire»

Zdenek Zeman torna sulle sue dichiarazioni sull’Atalanta e sul “correre stranamente”: le parole del tecnico

Dopo le sue dichiarazioni sull’Atalanta che “corre stranamente”, che hanno fatto molto discutere, Zeman si spiega sulle pagine del Corriere dello Sport.

«Io ho detto altro, ma c’è qualcuno che vuole interpretare a modo proprio: per me l’Atalanta è una delle poche squadre che si prepara veramente, mentre gli altri non appena si stancano preferiscono riposare. E quello stranamente era riferito al clima intorno ai calciatori, a una città piombata come nessun’altra nel dramma e capace di reagire e presentarsi pronta, perché ogni seduta punta ad allungare la soglia della fatica».