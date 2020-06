Zeman: «Atalanta? Non mi scuso, ne ho parlato bene»

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Zeman ha ribattuto alle accuse mosse dall’Atalanta dopo le sue frasi sulla condizione fisica degli orobici

L’ex allenatore della Roma, Zdenek Zeman, si è così difeso dopo le accuse lanciate dall’Atalanta contro il boemo per poi soffermarsi sul Napoli:

ATALANTA – «Le mie parole sono state completamente equivocate. Non ho attaccato gli orobici, tutto il contrario. Ho notizie importanti sugli allenamenti dell’Atalanta, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano. Io ho difeso la Dea: ho detto che pur avendo vissuto la situazione drammatica del Coronavirus la squadra è riuscita a presentarsi in ottima forma per la ripresa della Serie A. Non devo chiedere scusa a nessuno perché ho solo parlato bene dei bergamaschi»

NAPOLI – «Gli azzurri stanno facendo bene, a Gattuso va dato il merito di aver ricompattato l’ambiente. L’Atalanta è un avversario difficile per i partenopei, speriamo di vedere una bella partita, con tanti gol. Entrambe le formazioni giocano bene, possono fare strada anche in Champions League»