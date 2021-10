Zeman: «L’Italia è il paese con più doping del Mondo»

In un’intervista Zdenek Zeman torna sulla questione doping in Italia

Intervistato da FanPage, Zdenek Zeman torna sulla questione doping in Italia e non solo. Ecco le sue parole.

DOPING IN ITALIA – «Io ho parlato prima di abuso di farmaci. C’era gente che prendeva 20 pillole al giorno, non penso che chi fa sport ne abbia bisogno. Poi è venuto fuori che c’era doping vero. È stato tutto prescritto, come spesso accade qui, e si è chiusa la storia. In generale, le statistiche dicono che l’Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere. Parlo di sport in generale, non soltanto di calcio».