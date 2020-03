Zeman: «La Lazio gioca bene e porta punti. Luis Alberto eccezionale»

Zdenek Zeman , allenatore della Lazio dal 1994 al 1997, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Zdenek Zeman, allenatore della Lazio dal 1994 al 1997, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla compagine biancazzurra:

«La squadra di Inzaghi viene da 21 partite utili di fila, non da tre. Anche se mancano i risultati delle gare da recuperare, la Lazio se lo deve godere questo primo posto. In Serie A la Lazio è la squadra che più mi piace vedere. Giocare bene è sempre un vantaggio anche se a volte non porta punti. La formazione di Inzaghi invece ci sta riuscendo».

LAZIO – «Giocano da squadra. Tutti si aiutano e sono molto attenti a quello che fanno. E hanno il centrocampo migliore del campionato. Luis Alberto? In questa stagione sta facendo cose eccezionali. La Lazio ha un buon gruppo. Vuol dire che lavorano tutti bene».