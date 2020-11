Zenit, Semak: «Focolaio in casa Lazio? Penso solo alla mia squadra. Malcom out»

Sergej Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio

VINCERE DOMANI – «Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Naturalmente la questione dell’equilibrio è sempre molto importante, ma sono certo che tutti quelli che entreranno in campo daranno il massimo con tutte le proprie forze. Sono contento per Sasha Erokhin: ha ricevuto una chiamata dalla nazionale, gioca in modo molto efficace e utile».

FORMAZIONE – «Dzyuba è pronto e ci sarà. Azmoun invece ancora non è disponibile: sta seguendo un proprio programma individuale. Anche Malcom, Driussi e Musaev non ci saranno».

FOCOLAIO IN CASA LAZIO – «Dipende dai giocatori, devono avere delle precise caratteristiche per consentire la difesa a tre. L’abbiamo provata l’anno scorso: per domani è possibile ma mi sembra poco probabile»