Zenoni: «Al Milan avrei trovato campioni di un livello altissimo»

Cristian Zenoni arrivò alla Juventus dal Milan pur non esordendo mai in rossonero: la sua opinione su quella squadra

Cristian Zenoni non ha mai giocato nel Milan, pur essendo un calciatore rossero per poche settimane. Ecco le sue parole su quella squadra.

«Ho avuto la possibilità di firmare con il Milan ma mai di allenarmi con loro perchè poi con lo scambio che mi portò alla Juve, con Inzaghi in rossonero, feci solo le visite e al momento di iniziare mi trasferii alla Juve. Non li ho vissuti sul campo ma posso dire che avendoli incontrati più di una volta sono dei campioni su un gradino alto alto alto, come quelli della Juventus, sia a livello umano che calcistico».