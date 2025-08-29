Caso Zhegrova: tensione alle stelle tra Lille e Marsiglia, Juve alla finestra

Caso Zhegrova: tensione alle stelle tra Lille e Marsiglia, Juventus adesso che resta alla finestra, per eventuali colpi di scena

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, esplode il “caso Edon Zhegrova”, fantasista kosovaro classe 1999 in forza al Lille. Il presidente del club francese, Olivier Létang, ha accusato duramente l’Olympique Marsiglia di aver contattato in maniera irregolare il giocatore, aprendo un fronte di polemica che agita la Ligue 1 e potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato della Juventus.

L’attacco di Létang all’OM

Intervenuto a RMC Sport, Létang ha respinto con fermezza le voci di un accordo tra Zhegrova e il Marsiglia. «Non abbiamo avuto contatti con l’OM e i regolamenti sono chiari: è vietato parlare con un giocatore sotto contratto senza il permesso del club», ha dichiarato il presidente, rincarando la dose: «Ho sentito che persino il tecnico del Marsiglia avrebbe parlato con il mio calciatore. È sorprendente, ma non è la prima sorpresa con l’OM».

Il riferimento è al nuovo allenatore marsigliese, Roberto De Zerbi, tecnico italiano noto per il suo calcio offensivo e propositivo. Le parole di Létang confermano un clima di forte tensione e una frattura quasi insanabile tra i due club.

La posizione della Juventus

La querelle tra Lille e Marsiglia potrebbe avvantaggiare la Juventus, che da tempo segue con interesse Zhegrova. Esterno offensivo veloce e tecnico, ex Basilea, il kosovaro è considerato un profilo ideale per rafforzare le corsie bianconere.

Secondo indiscrezioni, la Juve avrebbe già mosso passi concreti, ma l’operazione resta subordinata alla cessione dell’argentino Nico González, trequartista e ala classe 1998 attualmente in uscita dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

L’irritazione del Lille nei confronti del Marsiglia potrebbe ora spingere Létang a preferire i bianconeri come interlocutori privilegiati, accelerando i tempi della trattativa.

Ultimi giorni caldi di mercato

Con la chiusura della sessione estiva alle porte, il futuro di Edon Zhegrova è sempre più incerto. L’accusa di contatti vietati lanciata dal Lille rischia di cambiare le dinamiche del mercato francese e di aprire le porte a un colpo a sorpresa in Serie A. La Juventus osserva, pronta a sfruttare ogni spiraglio per regalarsi un rinforzo di qualità in questi frenetici giorni di agosto.