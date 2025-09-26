Zhegrova, pronta una maglia da titolare contro l'Atalanta. La situazione in casa Juve - Calcio News 24

Juve-Atalanta, Zhegrova pronto a sorprendere: Tudor rilancia i titolari per il big match

La Juve si prepara al grande appuntamento di campionato contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18:00. Una sfida cruciale in ottica classifica, che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra bianconera in questa stagione. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Igor Tudor ha intenzione di affidarsi ai suoi uomini migliori, archiviando il turnover visto a Verona.

In difesa, la notizia più rilevante è il ritorno dal primo minuto di Gleison Bremer. Il brasiliano, lasciato a riposo precauzionale nell’ultimo match, guiderà il pacchetto arretrato della Juve, affiancato da Kalulu e Lloyd Kelly, a protezione della porta di Michele Di Gregorio.

A centrocampo, Tudor punta su equilibrio e dinamismo. La linea a quattro dovrebbe vedere Weston McKennie sulla fascia destra e Andrea Cambiaso su quella sinistra. In mezzo, spazio ai titolarissimi Manuel Locatelli e Khephren Thuram, chiamati a dettare i tempi e a spezzare il gioco avversario.

Zhegrova, la novità in attacco della Juve

La novità più intrigante nella formazione della Juve riguarda il reparto offensivo: Edon Zhegrova è infatti in pole per partire titolare. Dopo diverse settimane di adattamento, il talento kosovaro potrebbe finalmente avere la sua prima grande occasione dal primo minuto con la maglia bianconera.

Tudor ha lasciato intendere in conferenza stampa che Zhegrova sta crescendo sul piano della condizione e dell’intensità, due aspetti chiave per entrare nei suoi schemi. Il classe ’99 ex Lille dovrebbe completare un tridente offensivo ad alta tecnica insieme a Kenan Yildiz e Jonathan David. Una scelta che darebbe alla Juve un attacco più leggero ma imprevedibile, capace di mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta con rapidità e fantasia.

Resta comunque un piccolo punto interrogativo: Vlahovic e Openda scalpitano e potrebbero insidiare le gerarchie fino all’ultimo. Ma al momento, il tridente con Zhegrova sembra favorito.

Con il ritorno dei titolari e una mossa a sorpresa in attacco, la Juve si presenta agguerrita per il big match. Per Tudor, questa può essere l’occasione giusta per lanciare definitivamente Zhegrova e consolidare la propria identità tattica.