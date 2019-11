Zinedine Zidane parla in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dal suo Real Madrid contro il Paris Saint Germain

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 maturato al Bernabeu contro il Paris Saint Germain. I blancos erano andati in vantaggio con una doppietta di Benzema, salvo poi farsi rimontare nei minuti finali di gara.

«Meritavamo sicuramente di vincere soprattutto con il gioco che abbiamo espresso. Mi è piaciuto tutto, praticamente tutto»