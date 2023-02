Zidane: «Riprendere ad allenare rimane il mio desiderio». E sui social posta la maglia della Juve

Zinedine Zidane, allenatore, è uscito allo scoperto a Le Figaro sulla sua voglia di tornare su una panchina. Le dichiarazioni

Zinedine Zidane, allenatore, è uscito allo scoperto a Le Figaro. E suoi social ha postato una foto con la maglia della Juve (con un like di Leonardo Bonucci).

PAROLE – «Riprendere ad allenare rimane il mio desiderio. Fa parte del nostro accordo (con Alpine, ndr): se troverò un’intesa con una squadra domani, ciò non mi impedirà di continuare a lavorare con loro. Oggi io ho tempo e non so quanto durerà. Ho tempo in questo momento, forse fino a giugno ma può anche succedere molto velocemente».