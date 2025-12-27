Zirkzee Roma, si è mosso anche Gasperini: contatto telefonico con l’olandese. E spunta la data del suo possibile arrivo in giallorosso. Le ultime

Zirkzee Roma, secondo la Gazzetta entro metà gennaio l’olandese potrebbe essere un nuovo giocatore giallorosso. I dettagli della trattativa

Joshua Zirkzee resta il nome in cima alla lista dei desideri della Roma per il calciomercato di gennaio. Il dossier Zirkzee è più caldo che mai e nelle ultime settimane ha registrato nuovi contatti e segnali incoraggianti. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, non rientra pienamente nei piani tecnici del club inglese e guarda con crescente interesse alla possibilità di trasferirsi nella Capitale per rilanciarsi e ritrovare centralità.

La Roma sta lavorando con decisione per portare avanti l’operazione Zirkzee, consapevole che il profilo dell’ex Bologna rappresenterebbe un salto di qualità importante per il reparto offensivo. Il giocatore non è soddisfatto dello spazio avuto finora in Premier League e, anche nelle ultime uscite, è rimasto a lungo in panchina. Una situazione che ha rafforzato la sua volontà di cambiare aria già a gennaio, aprendo concretamente alla soluzione giallorossa.

Secondo quanto filtra da Trigoria, Zirkzee è rimasto colpito dal progetto illustrato dalla dirigenza romanista. Il direttore sportivo Massara gli ha presentato una Roma ambiziosa, in crescita e pronta a investire su di lui come uomo chiave dell’attacco. Anche Gian Piero Gasperini ha avuto un ruolo centrale nel dialogo: il tecnico continua a spingere per l’arrivo immediato del giocatore e gli ha spiegato come potrebbe essere valorizzato nel suo 3-4-2-1, sia come riferimento offensivo principale sia come attaccante mobile capace di legare il gioco e occupare più zone del campo.

Il possibile approdo di Zirkzee potrebbe concretizzarsi a metà gennaio. In quel periodo, infatti, il Manchester United recupererà diversi giocatori impegnati in Coppa d’Africa, rendendo più semplice una sua uscita. Restano però alcune resistenze interne al club inglese, in particolare da parte di Ruben Amorim, che non vorrebbe indebolire la rosa. Tuttavia, una presa di posizione netta del giocatore potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa.

Dal punto di vista economico, l’operazione Zirkzee non sarebbe semplice. Si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i 38 e i 40 milioni di euro. Un investimento molto importante, che renderebbe Zirkzee uno degli acquisti più costosi nella storia del club giallorosso, al livello – se non oltre – di nomi come Schick e Abraham. Un segnale chiaro delle ambizioni della Roma, pronta a puntare forte su Zirkzee per costruire il proprio futuro.