Zirkzee-Roma, trattativa in salita? La situazione raccontata dalla società non lascia dubbi per gennaio

Zirkzee-Roma, Massara apre al mercato: «Valuteremo opportunità per rinforzare la squadra»

La Roma si prepara all’impegno europeo contro il Celtic al Celtic Park, cercando conferme dopo la vittoria contro il Midtjylland e il passo falso rimediato contro il Cagliari in campionato. Prima della sfida, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando temi tattici e di Calciomercato.

Massara ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione tutte le risorse della rosa per affrontare un calendario serrato, parlando anche dei singoli. Su Ferguson ha espresso fiducia, ricordando come il giovane attaccante abbia bisogno di tempo per adattarsi e di continuità dopo qualche piccolo infortunio. Su Pisilli, centrocampista emergente, il DS ha confermato che la squadra può contare sul suo contributo, anche in serate importanti come quella europea.

Non poteva mancare la domanda sul mercato di riparazione e su Joshua Zirkzee. L’attaccante, spesso accostato alla Roma negli ultimi giorni, resta una suggestione monitorata con attenzione. Massara ha mantenuto prudenza, senza chiudere le porte a eventuali occasioni: «Si accostano molti nomi alla Roma e non solo. È il momento in cui si avvicina il mercato di riparazione, vedremo se ci saranno opportunità per rinforzare la squadra e, nel caso, cercheremo di farci trovare pronti».

Il DS ha aggiunto: «Nel caso ci fosse la possibilità di prendere un giocatore che possa migliorare la squadra, cercheremo di coglierla. Si parla di Zirkzee perché non ha giocato molto, ora è più disponibile; valuteremo se un profilo con caratteristiche complementari possa essere utile».

In chiave Zirkzee-Roma, quindi, la società non chiude le porte: la priorità resta rinforzare la rosa con forze fresche in grado di integrare i giocatori già presenti, con l’obiettivo di affrontare al meglio sia la Serie A sia l’Europa League nella seconda parte di stagione.

